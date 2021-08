Jasmijn Van Hoof (Stefanie) vertrekt uit 'Familie’: dit was haar laatste scène

Na een erg spannende start, was ‘Familie' dinsdagavond toe aan de tweede aflevering van het nieuwe seizoen. Daarin maakten de verhaallijnen een tijdsprong van twee maanden en kregen de kijkers te zien hoe het de personages ondertussen is vergaan. Vooral voor Stefanie (Jasmijn Van Hoof) bleek het een lastige periode geweest te zijn, na de plotse dood van Jonas (David Cantens). Zij besloot naar Amsterdam te vertrekken, waar ze in de galerie van haar mama Liesbeth (Hilde De Baerdemaeker) werkt. In de aflevering van dinsdag kwam Stefanie de laatste spullen ophalen bij haar vader Benny (Roel Vanderstukken). En dat werd een emotioneel afscheid.