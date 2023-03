Jasha uit 'Boer zkt vrouw' reageert voor het eerst op alle drama: "Achteraf bekeken zou ik het anders aangepakt hebben”

TV Waarom Margot Hallemans drie maanden uit ‘Familie’ verdwijnt: “Dit had ik niet kunnen meemaken als ik aan de slag was gebleven”

‘Familie’ verliest tijdelijk een van haar vaste gezichten. Margot Hallemans (29) zal drie maanden niet te zien zijn als Hanne. Dat gebeurde op vraag van de actrice zelf, die naar eigen zeggen echt nood had aan een tv-pauze. In ‘TV Familie’ vertelt ze over die beslissing, en de “intense ervaringen” die ze meemaakte. “Ze hadden me bang gemaakt om alleen naar daar te gaan.”