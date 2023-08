Jani laat buren elkaars interieur onder handen nemen: “Eén keer dacht ik: ‘Oei, het klopt niet meer in huis’”

TV Frank krijgt telefoon tijdens date in ‘B&B zoekt lief’: “Het is crisis”

Frank probeert Catharina beter te leren kennen tijdens een date, maar die wordt verstoord door een bericht van het thuisfront. Ilse laat weten dat het crisis is in de chalet. “Ik hoop dat ze daar niet aan het vechten zijn”, klinkt het bij een ongeruste Frank. Maar ook Catharina zit met een dubbel gevoel: “De sfeer met de andere dames was eigenlijk niet zo fijn. Dat vind ik heel spijtig, ik dacht dat we gezellig als vriendinnen dit samen konden doen.” Een dieptepunt lijkt bijna bereikt.