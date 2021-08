Jani Kazaltzis vocht met wereldster om schoenen: “Ik wilde per se die gouden laarsjes hebben dus trok ik ze uit zijn handen”

“Ik zat samen met styliste Lien Degol in Selfridges (een luxe shoppingcenter, nvdr.) in Londen en ik zag daar gouden laarsjes die ik per se wilde hebben”, vertelde Jani in ‘Het Rad’. “Ik heb heel lang de styling gedaan van meneer Peter Van de Veire en hij vindt zo’n schoeisel heel tof, dus ik dacht: ‘Die neem ik mee.’ Wat ik niet gezien had, was dat er een bende rock-’n-rolldudes rond die laarzen stond, maar ik voelde dat het het laatste paar was. Toen nam een gast die laarzen vast en dacht ik: ‘No fucking way, die zijn van mij.’ Dus ik trok die uit zijn handen en liep zo cool mogelijk naar de kassa, vroeg een tweede paar en rekende af. Daarna zei Lien tegen mij: ‘Jij weet echt niet wat je gedaan hebt, hé? Dat waren de mannen van Coldplay.’” Na zijn aankoop was de stylist ook nog eens blut omdat hij vergeten was om pond naar euro te verrekenen: “Dat kostte plots het dubbele dus ik heb de hele maand noedelsoepjes gegeten.”