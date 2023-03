Jani Kazaltzis en Otto-Jan Ham klaar voor nieuwe ‘Viva La Feta’: “Dit keer hebben we meer discussies gehad”

Na ‘The Last of Us’: hoe gevaarlijk zijn schimmels voor de mens? “Systemi­sche infecties in het bloed of de organen zijn in 30 tot 60% van de gevallen dodelijk”

Corona is nog niet volledig achter de rug of iedereen heeft het al over een nieuwe pandemie. Deze keer gelukkig eentje die enkel op ons scherm te zien is - althans voorlopig toch. In de populaire HBO-reeks ‘The Last of Us’ teistert een schimmelinfectie de wereld en verandert iedereen in een bloeddorstig monster. Maar hoe realistisch is dit? Zou het ons ooit ook echt kunnen overkomen? En hoe gevaarlijk zijn schimmels echt? We vroegen het aan microbioloog Hans Carolus (KU Leuven).