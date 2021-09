Jani en Otto-Jan Ham maken samen een programma in Griekenland

Otto-Jan en Jani leerden elkaar kennen tijdens de opnames van het programma ‘Over De Oceaan’. De vriendschap tussen de twee was zo groot dat ze op de boot besloten om samen een televisieprogramma te maken. In een huis in Griekenland zullen ze acht BV’s verwelkomen. “De bedoeling is dat we ze de tijd van hun leven bezorgen, zodat ze helemaal ontstressen”, vertellen de twee. Jani heeft juist een week voorbereidingen achter de rug. “Ik moest kijken wat we konden doen van activiteiten en waar de restaurants zijn.”