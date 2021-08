Jane kreeg Golden Buzzer en werd topfavoriete, nu moet ze ‘America’s Got Talent’ verlaten door strijd tegen kanker

TV‘America’s Got Talent’ moet het helaas met een deelnemer minder stellen. Kandidate Jane Marczewski (30) is noodgedwongen uit de wedstrijd gestapt om zich te focussen op haar strijd tegen kanker. Dat kondigde de deelneemster - die een Golden Buzzer kreeg van Simon Cowell en als één van de grote favorieten werd genoemd - aan in een emotioneel bericht op sociale media.

Jane Marczewski, die deelneemt onder de artiestennaam Nightbirde, is er duidelijk het hart van in dat ze de wedstrijd moet verlaten. Tijdens de auditierondes van het huidige 16de seizoen waagde de zangeres haar kans met haar eigen originele nummer ‘It’s Okay’, waarin haar gezondheidsproblemen uitgebreid aan bod komen. Zo zong ze dat ze getroffen werd door kanker, maar dat het belangrijk is dat iedereen weet “dat we zoveel meer zijn dan de slechte dingen die ons overkomen.”

Met haar optreden wist Jane de voltallige jury en de zaal te overtuigen. Simon Cowell was zelfs zó onder de indruk, dat hij het optreden meteen beloonde met een Golden Buzzer. In de daaropvolgende weken ontpopte de zangers zich verder tot de topfavoriete van heel wat kijkers, al had het lot blijkbaar een eigen “ongunstige wending” in petto voor Marczewski. Want omdat de kanker terug is en om al haar energie in het bestrijden van de ziekte te kunnen steken, heeft Jane besloten om de talentenjacht onmiddellijk te verlaten.

‘Bedankt voor de steun’

“Het delen van mijn hart met de wereld tijdens ‘AGT’ was een eer en een droom die uitkwam”, schrijft ze op sociale media. “Het punt waarop ik deze zomer stond was verbazingwekkend. Wat een wonder dat de pijn waar ik doorheen ben gegaan kon worden omgevormd tot iets moois, waardoor mensen over de hele wereld hun ogen wijder kunnen openen. Sinds mijn auditie is mijn gezondheid achteruit gegaan en de strijd tegen kanker eist al mijn energie en aandacht op. Ik ben zo verdrietig om aan te kondigen dat ik dit seizoen niet verder kan. Het leven geeft niet altijd een adempauze aan degenen die het verdienen, maar dat wisten we al.”

De zangers - die benadrukt dat ze strijdvaardig blijft - wil al haar supporters intussen bedanken. “Bedankt voor al je steun, het betekent de wereld voor mij”, schrijft ze. “Blijf bij me, ik zal snel beter zijn. Ik ben mijn toekomst aan het plannen, niet mijn nalatenschap. Ik ben er behoorlijk erg aan toe, maar ik heb nog steeds dromen.”

Wat nu?

Verschillende juryleden van ‘America’s Got Talent’ deelden inmiddels hun medeleven. “Je energie, je glimlach en je geweldige stem zullen worden gemist tijdens de liveshows, maar we duimen voor jou en je grote dromen”, schreef Vergara op Instagram. Ook Heidi Klum leeft duidelijk mee: “De hele ‘AGT’-familie houdt van je en we duimen allemaal voor je”, schreef zij bij een heleboel hartjes.

