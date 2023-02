Jana uit ‘Blind getrouwd’ kritisch voor programmamakers: “Ze wilden een bitch maken van mij”

“Hij is niet mijn type”, “Hij is te mager’, “Ik wil een ruigere man in bed”. De uitspraken van Jana afgelopen seizoen over haar toegewezen echtgenoot Christiaan, zullen door de kijkers van ‘Blind Getrouwd’ niet snel vergeten worden. Dat bleek ook online, waar Jana meteen na de uitzending het centrum werd van een lange reeks heftige reacties van kijkers die haar houding niet begrepen. Jana en Christiaan vonden het geluk uiteindelijk niet bij elkaar, maar terugblikken doet Jana wel. In een podcast wijst ze met de vinger naar de makers.

“Ik heb gezegd wat ik gezegd heb (zie uitspraken hierboven, red.). Maar dat gesprek was nooit gebeurd als de programmamakers daar niet op aangestuurd hadden”, begint ze in ‘‘Seg Celien’, de podcast van diëtiste Celien Rombouts. “We hadden eigenlijk gewoon een leuke date. Het ging er heel speels aan toe, tot ze vroegen om toch een serieuzer gesprek aan te gaan. En dan is het heel snel geëscaleerd. Ik wist wat ik wou zeggen. En als ik het achter de schermen zou doen, hadden ze mij daarna gevraagd om het nog eens voor de camera over te doen. Dus dan dacht ik: dan is het beter dat ik het er in één keer uitbreng.”

Montage gemanipuleerd

De makers spelen in die uitspraken een belangrijke rol, zegt ze. “Ik ben inderdaad een flapuit, maar ik heb ook heel veel positieve dingen gezegd en die hebben ze amper gebruikt. Na de laatste opnames, zei ik al tegen de makers: ‘Ik heb het idee dat jullie van mij een bitch gaan maken.’ Ze ontkenden, maar uiteindelijk is dat wel gebeurd. Ik ben niet zo blij met hoe ze het allemaal gemonteerd hebben.”

Ook het beslissingsmoment, waarin ze twee brieven meenam, was niet haar idee, gaat ze verder. “Ik ging eigenlijk ‘ja’ zeggen, omdat ik het nog wou proberen. Aangezien we toch sowieso pas na de uitzending van de laatste aflevering in november konden scheiden. Maar de dag voordien hadden we gebeld en zei Christiaan dat hij naar een ‘nee’ neigde, dus dan dacht ik daar toch maar in mee te gaan. Maar toen ik dat tegen de reporter zei, was het antwoord dat dat niet gaat omdat ik al ja gezegd gehad in mijn interviews. Dus dan is uiteindelijk het idee van de twee brieven gekomen. Maar nu komt dat heel raar over. Zeker omdat ze de interviews die ik vooraf had gedaan uiteindelijk niet eens gebruikt hebben.”

“Géén wrevel”

De uitspraken van Jana zijn opvallend. Al klinkt ze al heel wat minder uitgesproken wanneer wij haar om een woordje uitleg vragen. “In die podcast kwam het misschien feller over dan bedoeld”, nuanceert ze haar uitspraken. “Let wel: het is een feit dat ik dat wel degelijk zo beleefd heb. Maar ik hou daar géén trauma aan over en er zijn ook geen ‘hard feelings’ in het spel.”

Volgens Jana is ze er “helemaal niet op uit om het programma met de grond gelijk te maken”. Al kan ze niet ontkennen dat haar gevoel over de manier waarop ze op tv werd afgeschilderd oprecht is. “Tijdens de opnames had ik dat nog niet, maar daarna is dat gevoel wel gegroeid. Al begon ik er ook wel verder over na te denken. Zo weet ik ondertussen dat de makers van ‘Blind getrouwd’ dat niet slecht bedoeld hebben. Maar voor kijkend Vlaanderen, die slechts een fractie te zien krijgt, kwam het wel helemaal anders over.”

Jana vertelt trouwens dat ze maandag nog contact had met de makers van ‘Blind getrouwd’. “Wij hebben gebeld om de situatie te overleggen. Maar van wrevel is er helemaal geen sprake”, zegt ze. “Ze stonden open voor mijn mening en hebben geluisterd. Het was ook enkel na mijn deelname dat ik het gevoel had dat het beter kon. Want tijdens het programma was de psychologische begeleiding voor alle duidelijkheid wel gewoon goed.”

VTM reageert: “Zo eerlijk en waarheidsgetrouw mogelijk in beeld” “We hebben hierover al een goeie babbel gehad met Jana en er zijn no hard feelings langs beide kanten”, reageert showrunner van ‘Blind Getrouwd’ Mathieu De Rijcke. “De reacties die Jana kreeg dit seizoen waren soms zeer heftig en het zou kunnen dat die haar ervaring beïnvloed hebben. We brengen het experiment en proces zo eerlijk en waarheidsgetrouw mogelijk in beeld. Wat onze reporters betreft, zij geven suggesties om iets in beeld te brengen, maar de deelnemers zijn nooit verplicht iets te doen. We zijn met ons team net erg trots dat we na al die jaren nog met alle deelnemers goed overeen komen. Ze kunnen ook nog steeds bij ons terecht, net als bij de experten trouwens.”

