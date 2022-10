Jana en Jiri hebben compleet verschillende ervaringen in ‘Blind getrouwd’: “Seks? Dat is hier nog niet aan de orde”

TVUiteenlopende ervaringen voor de tortelduifjes in ‘Blind getrouwd’. Bij Jana (29) en Christiaan (28) loopt het over rozen. “Seks is de volgende, logische stap”, aldus Jana. Bij Jiri (35) en Florence (29) laat cupido wat langer op zich wachten. Tot nu toe is er amper fysiek contact. “Het gebrek aan aantrekking was een rem”, legt Jiri uit in TV Familie. Hij en Jana vertellen open over hun gevoelens en hun verschillende aanpak binnen hun huwelijk. “De kijker heeft een verkeerd beeld van ons.”