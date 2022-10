Jana en Christiaan beleefden eerste avontuur tussen de lakens: “Eens je van de vrucht geproefd hebt, wil je meer”

tv(Spoiler alert!) ‘’t Is gebeurd!’, zou Erik Van Looy zeggen. De vier trefwoorden bij Jana en Christiaan in ‘Blind getrouwd’ : ‘vrucht’, ‘geproefd’, ‘lotto’ en ‘winnen’. Een feestje voor Christiaan, al stelde het duo even later hun relatie ook in vraag. Tegelijkertijd gaat het bij Joren en Lien van kwaad naar erger en beginnen ‘slakjes’ Florence en Jiri zowaar voorzichtig te flirten.

“Ik kan zeggen dat we raad van Wim hebben opgevolgd!” Met een glimlach zo breed als een huis en fonkelende oogjes hielp Christiaan alle speculaties de wereld uit. Hij steeg nog nét niet op van enthousiasme. “Het is zoals de lotto winnen, je wil elke dag te lotto winnen!”, orakelde hij. “Al is het jammer dat we het zo druk hebben, want eens je van de vrucht geproefd hebt, wil je meer.”

Nadat ze door seksuoloog Wim Slabbinck de raad kregen hun intimiteit te ontdekken, voerde het jongste ‘Blind Getrouwd’-duo dus de daad bij het woord. Tot grote vreugde van Christiaan, Jana vatte het allemaal iets laconieker samen. “Het was de eerste keer, dat is natuurlijk ook altijd een beetje… grappig”, aldus de glimlachende en schouderophalende kleuterjuf. “Maar ik kijk uit naar de volgende keer om te zien of we elkaar ook daar nog tegemoet gaan komen.”

Een fijn avontuurtje dat vooral Christiaan zich nog lang zal herinneren, maar een tijdje later stelden de twee hun relatie ook in vraag. Een onderliggend probleem werd eens te meer duidelijk tijdens een avondlijke aanvaring. Christiaan biechtte op dat hij de afstand tussen Lokeren en Geel niet ziet zitten, en ziet het ook niet zitten om zijn job - “Ik heb zoveel opgebouwd daar” - op te geven. “Ik dacht: ‘Waar zat dat al die tijd? Ik dacht dat ík de moeilijke was en het somber inzag, maar hij ziet het dus ook niet rooskleurig’”, aldus een verbaasde Jana, die ook klaagde over een sleur en het feit dat ze “geen tijd hebben om leuke dingen te doen”. Toch lijkt het euvel vooral een hobbel, geen breekpunt. Hieronder meer.

Uiteenspattende droom

Waar de band wel definitief gebroken lijkt is bij Joren en Lien. Joren heeft het over “een Berlijnse muur waarvoor hij geen tank in zijn garage heeft staan”. Dat bleek onder meer uit een anekdote waarbij hij vertelt hoe hij zijn hart uitstortte over een rotdag, maar geen gehoor kreeg van zijn vrouw. “Ik zag de vinkjes blauw worden, maar kreeg geen antwoord. Dat is nu niet echt hetgeen je… ja.. hoopt”, aldus een ongemakkelijk glimlachende wijnverkoper. In een ultieme poging haar muur te slopen, trok hij naar zijn vrouw en vloog uit. Hij vroeg een verklaring waarom ze zonder reden zo bot is en waarom ze niet communiceert. Geen camera’s bij het incident, maar Lien vertelde dat het “een realitycheck was”, waarbij ze “een traantje heeft weggepinkt”.

De twee vertellen - ze blijven respectvol over elkaar - dat ze er weer tegenaan willen gaan. Maar dat lijkt moeilijk te geloven. Te meer omdat Lien voor de allereerste keer haar echte gevoelens prijs gaf. “Ik wil al heel lang huisje, boompje, kindje en daarom deed ik mee aan Blind Getrouwd”, vertelt ze. “Maar toen zag ik Joren staan en merkte ik dat de klik, het gevoel, niet kwam. Dus spatte mijn droom uiteen. Ik raakte gefrustreerd op Joren, maar ook op mezelf.” Hun verhaal lijkt uit, hieronder meer.

Christiaan en Jana: “Spreek over ‘wij’, niet over ‘ik’”

Volledig scherm De twee zullen nog wel vaker botsen, maar de nieuwsgierigheid, de oprechte interesse is er nog steeds. © VTM

Hun aanvaring over de afstand is niet de eerste tussen Jana en Christiaan. Op huwelijksreis vertelde zij al niet onder de indruk te zijn van het uiterlijk van de gewichtheffende spoedverpleger. En ook op de trouwdag was Jana niet helemaal verkocht. Toch blijft het klikken tussen de Waaslandse en de Kempenaar. Er was hun eerste nacht samen, maar zonder zoveel woorden zeggen ze ook dat ze elkaar missen als ze gescheiden zijn. “Vaak begin ik spontaan over hem tegen collega’s en ik heb het ook over ‘wij’ in plaats van ‘ik’”, gaf de kleuterleidster op de speelplaats toe tegen een collega. In Christiaans ogen valt nog steeds af te lezen dat hij maar niet kan geloven welke paradijsvogel hij in zijn netje ving. De twee zullen nog wel vaker botsen, maar de nieuwsgierigheid, de oprechte interesse is er nog steeds.

Slaagkansen: 80 procent

Joren en Lien: slapen in het logeerbedje

Volledig scherm Joren heeft het over een Berlijnse muur waarvoor hij geen tank in zijn garage heeft staan. Maar toch stroopte hij zijn mouwen op in een ultieme poging de muur te lijf te gaan. © VTM

Waar is het nu eigenlijk fout gelopen tussen Joren en Lien? Toch tijdens de ‘schuifraamgate’, of was dat enkel een gevolg van iets dat daarvoor al speelde? Neen, “het was geen liefde op het eerste gezicht”. En ja, ze willen “er alles aan doen het experiment te doen slagen”, maar hoe komt het dat Lien op geen enkel moment ook maar een béétje moeite heeft gedaan om zich in te zetten voor het huwelijk? Niet alles is te zien voor de camera’s, zoveel is duidelijk. Goed lijkt het alleszins niet meer te komen. Tot het einde van het experiment maken de twee hun tijd op. Joren trekt naar zijn vrienden, Lien stort zich op haar werk. Dat Lien op hun appartement in het logeerbedje slaapt, zal geen enkele kijker verbazen. Hun relatie zit er helemaal op.

Slaagkansen: 5 procent

Jiri en Florence: “Hij mag er eigenlijk wel zijn”

Volledig scherm Maar ondanks hun moeilijke start lijken Jiri en - volgens sommige kijkers - ‘Flauw’rence het koppel te zijn die het experiment het meest ter harte nemen. © VTM

Groot nieuws van het Jiri en Florence-front. De twee beginnen na acht afleveringen zowaar te flirten. Zij kocht hem boxershorts die hij maar al te graag showde, hij polste op restaurant speels naar haar kwaliteiten in bed, en opweg naar haar ouders liet ze in de auto gewillig haar hoofd op zijn arm rusten. Kleine dingetjes, maar gigantisch in het land van Jiri en Florence waar de grond bedekt ligt met eieren. “Soms denk ik: ‘eigenlijk mag hij er wel zijn’”, aldus Florence die de afgelopen zeven afleveringen zo’n 37 keer verkondigde dat ze haar man “niet aantrekkelijk” vond. ‘Tijd’ predikte de West-Vlaamse spoedverpleegkundige steeds en een kinkloppende Jiri werd er bij momenten radeloos van. Maar ondanks hun moeilijke start lijken Jiri en - volgens sommige kijkers - ‘Flauw’rence het koppel te zijn die het experiment het meest ter harte nemen. Werken om elkaar beter te leren kennen en fysiek contact forceren om er gewend aan te raken. De ‘slakjes’ van het experiment noemden ze zich eerder, hun voelsprieten lijken elkaar nu toch af te tasten.

Slaagkansen: 55 procent

Brecht en Dziubi: “Een fairytale”

Volledig scherm Hij noemt hem ‘mijn ventje’, ze sturen hartjes via whatsapp. © VTM

Ze zijn de rustige standvastigheid van dit zevende ‘Blind Getrouwd’-seizoen. Brecht en Dziubi klikten vanaf aflevering één als twee legoblokjes in elkaar en dat doen ze nog steeds. “Een fairytale”, noemt Brecht hun verhaal en daar kwam ook nu geen verandering in. Hij noemt hem ‘mijn ventje’, ze sturen hartjes via whatsapp. Maar fysiek zitten ze nog in een “beginstadium”, vertrouwt Brecht zijn vriendinnen toe. Voor de geïnteresseerden van de details: “Er zijn stappen gezet, maar er zijn ook nog veel dingen niet van gekomen.” De twee stevenen af op een nagenoeg vlekkeloos parcours.

Slaagkansen: 85 procent.

