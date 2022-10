Jana bevestigt dat het helemaal goed zit met Christiaan in ‘Blind Getrouwd’: “Seks is nu de logische stap”

TVVoor enkele ‘Blind ­getrouwd’-koppels is het samenwonen geen sinecure. Niet in het minst voor Jana (29) en Christiaan (28). Door zijn shiften als spoedverpleegkundige is het allerminst makkelijk. “Dat was één van de moeilijkste punten in ons huwelijk”, geeft Jana toe in TV Familie. Toch groeien ze steeds meer naar elkaar toe. Er wordt geregeld een innige kus gedeeld en met ‘Blind Getrouwd’-expert Wim Slabbinck ging het al over de volgende stap. “Het is wachten op het juiste moment”