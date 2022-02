Jan Van Looveren scoort met het derde seizoen van ‘Factcheckers’: “Als het hele gezin erover discussieert, zit het goed”

TV Opnieuw moeilijke boodschap voor Big Brother: grootvader van Vera is overleden

Woensdagavond was de sfeer redelijk bedrukt in het ‘Big Brother’-huis. Kandidate Vera Dijkstra kreeg namelijk te horen dat haar grootvader overleden is. Het is al de derde keer dit seizoen dat de welbekende stem moeilijk nieuws moet brengen. Gedurende het programma is ook de vader van Kitty al overleden. Een vriendin van Hanne verloor jammer genoeg haar moeder.

28 januari