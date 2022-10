Jan Jaap van der Wal krijgt eigen talkshow op Play4: “Ik steek mijn nek uit”

TV “Daar strijkt iedereen zijn onderbroe­ken”: Steven vertelt in ‘In mijn caravan’ over zijn tijd in de gevangenis

In een nieuwe aflevering van ‘In mijn caravan’ houdt Kristof Dewamme halt op camping De Moor in Tremelo. Hier ontmoet hij Steven, die 6,5 jaar in de gevangenis zat. Hij doet een opmerkelijke uitspraak over zijn gezeten tijd. “Elke nacht strijk ik alles, tot mijn onderbroeken toe", waarna Kristof in de lach schiet. “Jij lacht, maar alle gevangenen doen dat. Het is anders niet proper.”

25 oktober