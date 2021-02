Jan en Romina uit ‘Boer Zkt. Vrouw’ verhuizen: “Niet genoeg ruimte voor kinderen”

“Het was een heel moeilijke beslissing om mijn peperkoeken huisje te verkopen”, zegt Romina. “Ik heb er veel mooie herinneringen. Ik was pas 18 toen ik het huurde, en in 2016 kon ik het kopen. Al was dat met een bang hartje. Want dat was een pittige lening voor een alleenstaande vrouw. Voor de bank was het zelfs noodzakelijk dat ik twee jobs had. Soms deed ik er zelfs drie tegelijk. Het was echt het huis van m’n dromen. Landelijk en charmant.”

Opoffering

Maar dan was er ‘Boer Zkt. Vrouw’. In Australië koos boer Jan voor Romina. Hij verhuisde terug naar België en trok in bij Romina. Maar nu kijkt het koppel uit naar kinderen. “En daarvoor is ruimte nodig, dat was er niet in mijn huisje”, klinkt het. “Zo vonden we een oude boerderij in Aarschot, op 5 kilometer van Jans ouders. Da’s ver van West-Vlaanderen, waar ik vandaan kom, maar als Jan zijn thuis in Australië kon opgeven voor onze relatie, is dit een kleine opoffering van mijn kant. Ik heb een nieuwe job als laborante in Leuven en Jan gaat voor Natuurpunt werken. Voor mijn webshop minaeboutique.be maakt het niet uit waar we wonen.”