Jan en Julièn bouwen in ‘LEGO Masters’ een impressionant ‘Star Wars’-voertuig

Jan en Julièn bouwen een voertuig voor de Dark Side. “Dit is de ‘All Terrain Base Transport’", leggen de heren uit. “Als de New Order in onbekend gebied terechtkomt, droppen ze een aantal van deze voertuigen om het terrein te gaan verkennen. Aan de achterkant hebben ze allerlei grondstoffen mee in containers, en uiteraard ook de nodige manschappen en een wapenarsenaal." Kenner Stefan Cembolista vindt het best geslaagd: “Als je de ‘imperial walker' bekijkt (een bekend voertuig uit ‘Star Wars’, red.), dan zie ik heel wat vormen die herkenbaar zijn in dit design. Dat vind ik heel mooi. Een aantal details lijken mij iets te oud, niet helemaal scifi-’Star Wars’. Maar het logo spreekt me aan en het concept van de brug is natuurlijk helemaal ‘Star Wars’.” Ook de brickmaster is blij: “Ik vind het een hele gave eigen vorm, het is ook heel groot. Het totaalplaatje spreekt mij aan. Heel geslaagd en imposant.”