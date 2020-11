Jan Ceuleers, voormalig directeur BRT, overleden

TV Dieter Coppens trapt nieuw seizoen ‘Down The Road’ af: “Geen correct beeld? Ik begrijp die kritiek”

21 november Dieter Coppens (42) weet intussen hoe je met jongvolwassenen met down omgaat én hoe je daar een oerdegelijk programma rond maakt. Jammer genoeg duurde de reis naar Lapland voor het vierde seizoen van 'Down the Road' minder lang dan gepland - corona - en bovendien blijft de reeks niet gespaard van kritiek. "Sommige ouders van mensen met down zeggen dat we de werkelijkheid niet correct weergeven. Dat begrijp ik."