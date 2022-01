James vindt het eerste liefje van Gert Verhulst terug: “35 jaar geleden dat ik haar gezien heb”

Gert is al jaren in de ban van Frankrijk. “Ik hou van Franse muziek, ik heb er iets gekocht in Saint-Tropez. Als kind ging ik altijd op vakantie, met een bungalowtent kamperen. We zaten een maand in het zuiden van Frankrijk. Dat was fantastisch.” De Studio 100-baas leerde er ook z'n eerste grote liefde kennen, maar hun relatie eindigde in mineur. “Zij woonde bij ons, maar ik was zo bezig met m’n carrière. Dat was een probleem, want zij zat thuis gewoon op mij te wachten. Ze had niet veel om handen en sprak de taal niet. Uiteindelijk werd dat een grote stressboel en ik kon dat niet aan.” Toch heeft Gert haar altijd onthouden. “Ik ben er toch twee jaar mee samen geweest. Misschien zelfs langer.”