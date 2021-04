James en Gert nemen Erik Van Looy beet: “Fucking hell, ik had echt kippenvel”

Gert en James hadden als verrassing voor Erik een gesprek geregeld met een van de sterren uit de film ‘The Penthouse’. Erik lijkt duidelijk onder indruk, maar even later blijkt dat het opgezet spel is. De zogezegde acteur zat in een klein kamertje iets verder in de studio. “Ik was er echt mee weg, ik had zelfs kippenvel”, vertelt Erik, die gelukkig kan lachen met de ‘prank’.