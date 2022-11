‘James De Musical’ wint prestigieuze Gouden Roos: “Het voelt een beetje als de wereld veroveren”

TVHet Play4-programma ‘James De Musical’ heeft een Rose d’Or Award beet, oftewel een Gouden Roos, en dat in de categorie ‘Studio Entertainment’. Het gaat om een van de meest prestigieuze Europese tv-prijzen. “Zelfs in m’n stoutste dromen had ik dit niet verwacht”, reageert James Cooke (38).

In ‘James De Musical’ trakteert gastheer James Cooke enkele bekende Vlamingen op een musical met de hoogtepunten uit hun leven. Het eerste seizoen ging vorig jaar op antenne en groeide uit tot een kijkcijferhit. De tweede reeks is vanaf 8 december te zien op Play4. Dat het showprogramma nu een Gouden Roos wint - een van de belangrijkste tv-prijzen in Europa - in de categorie ‘Studio Entertainment’ noemt Cooke “onwaarschijnlijk fantastisch.” De award wordt sinds 1961 uitgereikt aan de beste programma’s van het afgelopen jaar op radio, televisie en internet.

“Zelfs in mijn stoutste dromen had ik dit niet verwacht”, vervolgt Cooke. “Het bewijst eens te meer hoeveel talent we in huis hebben in Vlaanderen. Deze roos gaat dan ook niet alleen naar ons hele team maar eveneens naar de hele sector die we hiermee internationaal op de kaart zetten. Het voelt een beetje als de wereld veroveren.”

Ook Play4-programmadirecteur Annick Bongers reageert enthousiast: “Onbeschrijfelijk trots ben ik. In de eerste plaats op James die in zijn dromen gelooft en bijzonder hard werkt om ze waar te maken. Zonder inspiratie en visie, geen televisie. Maar ook op het productiehuis Ded’s It en de zender Play4 om van dat alles een realiteit te maken. Op twee jaar tijd staan we met een voorheen onbestaand format aan de top van de wereld.”

De Gouden Roos is niet de eerste tv-prijs die ‘James De Musical’ in de wacht sleept. Het programma ging in april ook al aan de haal met de de award voor ‘Best Factual Entertainment Show’ in Cannes.

