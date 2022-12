‘James De Musical’ verkoopt Lotto Arena op één dag uit, tweede show aangekondigd

TVDat ‘James De Musical’ populair was, wisten we al langer, maar het programma blijft verbazen. De aangekondigde liveshow van de reeks is na amper één dag in verkoop namelijk al volledig uitverkocht. Voor fans die naast een kaartje grepen is er echter goed nieuws. Play4, de zender waar de show op te zien is, kondigt samen met James Cooke een tweede show aan.

De tweede show in de Antwerpse Lotto Arena gaat door op zaterdag 4 februari om 16.00 uur. Ondertussen kan James Cooke zelf amper geloven dat de eerste voorstelling zo snel uitverkocht is. “Het is waanzinnig nieuws”, klinkt het in een persbericht. “Ik verslikte me echt in mijn toast met confituur.”

Officiële single

‘James De Musical Live On Stage’ is een avondvullend totaalspektakel waarin de rollen worden omgedraaid en Natalia, Bart Peeters, Willy Sommers en Margriet Hermans zélf meespelen in hun eigen hartverwarmende musical met geweldige podiumacts, tal van verrassingen én een mystery guest. Zo zal James Cooke de eerste nieuwe naam live ontvangen en bekend maken van het nieuwe en derde seizoen van ‘James De Musical’. Daarnaast gaat ook James zelf mee zingen en dansen in de show. Als kers op de taart lanceert hij ook het intronummer van J’ames De Musical’, ‘Het Leven is een Musical’, officieel als single.

“Ja, dit is een droom én tegelijkertijd ook heel spannend”, aldus James. “Het wordt een onvergetelijk totaalspektakel in een warme en gezellige sfeer. We brengen de intimiteit van de ‘Moulin Rouge’ naar de Lotto Arena en gaan er samen met het publiek een geweldige avond van maken. Ondertussen is ook het tweede seizoen van ‘James De Musical’ een schot in de roos. De eerste aflevering met Erik Van Looy werd al bekeken door maar liefst 1 miljoen kijkers. Donderdagavond is Karen Damen dan weer aan de beurt.

LEES OOK:

KIJK. Wat mag je verwachten van ‘James De Musical’ in Lotto Arena?