‘James de musical' gaat live in de Lotto Arena: “Niet evident dat Natalia en Bart Peeters mee wilden doen”

TVTerwijl hij nageniet van het succes van de eerste aflevering van ‘James de musical’, blikt James Cooke (38) ook alweer voluit. En wel naar een liveversie van het tv-programma in de Antwerpse Lotto Arena. Met in de hoofdrollen: Bart Peeters, Natalia, Willy Sommers en Margriet Hermans.

Hij kreeg al een Gouden Roos gekregen voor zijn tv-spektakel ‘James de musical’, maar nu brengt James Cooke het totaalspektakel ‘James de musical, live on stage’ dus naar de Lotto Arena. En hij bombardeert Bart Peeters, Natalia, Willy Sommers en Margriet Hermans gelijk tot musicalacteurs die hun eigen verhaal vertellen.

“Musicals zijn bij uitstek live entertainment. Live spektakel dat we voor ‘James de musical’ inblikken tot een wervelend tv-programma. Maar natuurlijk droom ik er al van bij de start van om het programma écht voor een groot publiek live in een grote zaal te brengen. Om de intimiteit van de Moulin Rouge naar de Lotto Arena over te brengen en er samen met het publiek een warme, gezellige maar vooral geweldige avond van te maken”, vertelt Cooke. “Die link was, ook al dankzij het succes van de tv-show, snel gemaakt. De vraag was hoe we van het kleine scherm naar dat grote podium konden stappen en bovendien voor een gans ander spektakel konden gaan. Opeens was er het gouden idee om vier artiesten, toppers uit de twee tv-reeksen van ‘James de musical’ n hun eigen musical te laten spelen. De rollen omdraaien als het ware. Om de artiesten zichzelf te laten spelen, in plaats vanuit een gouden zetel naar fragmenten uit hun leven die door anderen werden gespeeld te bekijken.”

Volledig scherm James The Musical gaat naar de Lotto Arena © SBS

Grote kanonnen

Dus trok Cook zijn stoutste schoenen aan en klopte aan bij een handvol grote kanonnen. “Geef toe, dat zijn Natalia, Bart Peeters, Margriet Hermans en Willy Sommers echt wel. Dat ze ook nog snel toehapten, maakt het helemaal geweldig. Niet evident toch, want we vragen dat ze nieuwe teksten moeten instuderen, in een musicalscène moeten inpassen en ook nog eens hun eigen verhaal brengen en vertellen. Niet gespeeld door een acteur, die BV’s gaan daar zelf staan.”

Zelf speelt Cooke ook mee: “Ik praat de hele musical aan elkaar en ga zingen. Bovendien gaan we ook laten zien hoe de tv-shows tot stand zijn gekomen. Een making of als het ware, maar dan live voor een grote zaal. Speciaal voor deze live-musical hebben we indrukwekkende decors ontworpen, zit de show vol verrassingen en hebben we een mystery guest. Dat wordt dan meteen de eerste nieuwe naam van het derde seizoen, want we zijn zeker dat die gaat komen. Ik mag ook al meegeven dat het intronummer van de tv-show officieel als single zal worden gelanceerd.”

“Tot slot wil ik nog even zeggen, we brengen scènes uit de tv-shows en we zorgen ook voor nieuw spektakel waarin echt Vlaamse toppers hun eigen leven live bezingen”, besluit Cooke. “Het is voor mij een gouden regel. Als je aan mensen vraagt om een centje te betalen om naar de Lotto Arena naar uw spektakel goed komen kijken, dan wil ik dat iedereen aan het einde met de glimlach weer naar buiten gaat en bijzonder tevreden is dat hij erbij was.”

‘James de musical, live on stage’ zaterdag 4 februari in de Lotto Arena in Antwerpen. De ticketverkoop start vandaag om 07.00 uur via www.goplay.be/tickets.

Volledig scherm Onder meer Bart Peeters zal meedoen in de live musical © SBS

Volledig scherm James Cooke zal zelf ook gaan zingen in 'James de musical' © SBS