James Cooke zal eerste naam voor nieuw seizoen ‘James de musical' live bekendmaken in de Lotto Arena

TV Iwein Segers vertelt Jeroen Meus over de dood van zijn broer: “Hij zei dat hij een zonneslag had, we tilden er niet zo zwaar aan”

“De verhalen van zijn en mijn broer lopen zo opmerkelijk parallel, dat Jeroen er niet om heen kon.” In ‘Dagen Zonder Broer’, waarin Jeroen Meus (44) met lotgenoten terugblikt op het eerste moeilijke jaar na het overlijden van zijn broer Wim, is Iwein Segers (43) het enige bekende gezicht. In ‘Dag Allemaal’ vertelt hij over het programma en het vreselijke overlijden van Lander, die stierf tijdens een wandelvakantie in Spanje. “Op 9 juli, dezelfde dag dat ons moeder is gestorven. Wat het nóg vreemder maakt: ze zijn allebei om drie uur in de namiddag overleden.”

27 januari