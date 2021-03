James Cooke volgde terminaal zieke mensen: “Na het eerste portret vroeg ik me oprecht af of ik zoiets wel aankan”

Muziek Snelle is eerste artiest uit Lage Landen met Net­flix-do­cu: “Ik schaam me niet voor wie ik ben”

12 maart Twee jaar geleden werkte hij nog in een hotel voor zeshonderd euro per maand, vandaag rijgt de Nederlandse rapper Snelle (25) de successen aan elkaar. Zijn nieuwe album ‘Lars’ en eigen docu op Netflix bevestigen zijn marktwaarde alleen maar. “Maar toen ik corona had, voelde ik me allesbehalve lekker in mijn vel.”