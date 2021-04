James Cooke over moeizame start van nieuwe talkshow: "Het kan altijd beter, maar geef het wat tijd"

Het is nog zoeken naar een duidelijke richting in 'De Cooke & Verhulst Show'. De chemie tussen Gert (53) en James (36) is er nog steeds, maar de rotvaart waarmee er in 'Gert Late Night' primeurs werden gescoord, lollige filmpjes passeerden of politici uit hun rol vielen, is vooralsnog niets meer dan een drafje in hun nieuwste worp. Aan goeie centrale gasten is er dan weer geen gebrek. Zo bleek Mark Coucke deze week de ideale gesprekspartner. Maar vaste tafelgasten als Jeroom en Erik Van Looy moeten duidelijk hun draai nog vinden. James Cooke vraagt tijd.