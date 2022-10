James Cooke onthult groot geheim aan zijn man en Danira heeft de Bart Cannaerts-truc helemaal onder de knie in ‘De allerslimste mens’

TVTwee opmerkelijke vaststellingen met nog exact zes ‘gewone’ afleveringen te gaan voor de finaleweken losbarsten: er sloop decompressie in de quiz, met Erik van Looy die zich zowaar voor het eerst even niet aan zijn vaste bindteksten hield. En Danira Bouhkriss Terkessidis heeft de Bart Cannaerts-truc perfect onder de knie.

Je kan er gif op innemen: als aan het einde van een aflevering van ‘De Allerslimste Mens’ de jury erg opviel, dan was het niveau van de quiz iets minder. Precies wat er in aflevering 26 aan de hand was. Tine Embrechts, absoluut recordhoudster, was geen partij voor het duo Bahri-Terkessidis. Vooral Danira was een ervaren speelster: geconcentreerd, geslepen en genadeloos. Geen energie of tijd steken in de opwarmingsfase, maar gewoon toeslaan in de filmpjesronde. Een zuinige overwinning heet dat. Nog één aflevering overleven en Danira is met zekerheid de tweede beste kandidaat van dit jubileumseizoen.

In de finale was Tine Embrechts nooit een echte tegenpartij voor Riadh, al verknalde de VRT-journalist haast zijn winstkansen door zich bij een 21-77 stand te laten zakken, terwijl hij nog een juist antwoord kende. Dat gaf hij niet terwijl hij zich liet zakken tot een gevaarlijke 21-20 score. Gelukkig kon hij afwerken op de vraag wat hij wist over de broers Souidi.

Het ging er opvallend ontspannen aan toe in deze 26ste aflevering. Zo improviseerde Erik van Looy voor het eerst bij zijn klassieke bindtekst over ‘3-6-9'. “Je verdient bijkomende seconden per goed antwoord. Die heb je nodig in het spel en mogelijk ook in de finale”. “Als het slecht afloopt”, voegde hij eraan toe. Een detail, jawel, maar opvallend. Het unieke juryduo James Cooke-Pedro Elias gaf behoorlijk van jetje. Vooral James voelt zich duidelijk hoe langer hoe meer als een vis in het water. Hoe hij zijn zangcapaciteiten promootte was ronduit hilarisch.

En dan nog een wistje-datje, voor wie even te vroeg een sanitaire stop hield en dus een belangrijke 3-6-vraag (en antwoord) miste: de albatros kan 6 jaar vliegen zonder aan land te komen. En ja, hij kan dan nog landen, want zijn landingsgestel werkt dan nog.

De leukste quotes

Tine Embrechts (of ze Allerslimste Mens kan worden): “Neen. Het is zelfs onnozel dat je me die vraag stelt. Ik vraag me oprecht af wat ik hier kom doen.”

Tine (of ze nog kinderen, meisjes dan, wil): “Neen. Het vat is af. Ik kijk uit naar de menopauze.”

Erik (wrijft het er nog eens in bij Danira): “Je had nul op tien voor de vlaggen.” Waarop Danira: “Het was niet dat ik zomaar vlaggen kreeg. Zo stom ben ik ook niet. Het waren vlaggen vermomd in een Rubiscup, Rubuskubus, huh...” Waarop Pedro: “Rubik’s Kubus”.

Riadh (of hij voor goede doelen geeft): “Ik doe WWF en Clini Clowns, genoeg dat het financiëel aftrekbaar is.” Waarop James: “Ze gaan zo zo fier zijn bij de VRT.”

Pedro (over HelloFresh): “Ik ben daar helemaal niet content van. Die doos past niet in mijn microgolf.”

Tine (loopt rood aan als het over ‘zuigen’ gaat): “Ik ben 2 jaar gehuwd geweest met een Mexicaanse man. Ik weet wat chupa betekent.”

Riadh (of hij naar ‘FC De Kampioenen’ kijkt’: “Vroeger wel, maar naar de herhaling van de herhaling van de herhaling van de herhaling niet.” Waarop Erik: “Pas op, je werkt voor de VRT.” En Riadh zich corrigeert: “‘FC De Kampioenen? Fantastische reeks, maar ik heb helaas weinig tijd.”

Tine (na haar snelle uitschakeling): “Ik had dit niet zien aankomen. Neenneenneenneen.” Waarop Erik: “Maar goed gespeeld, jajajajaja.”

Hilarische momenten

Riadh Bahri (valt op met zijn sokken) en dat zorgt voor een verbaal spel. Bahri: “Gisteren roze. Vandaag groene.” James gaat verder: “Het schijnt dat in onze gay-community de kleur van kousen iets wil zeggen.” En Riadh: “En wat zou ik moeten zeggen?” En Pedro (die een roze trui draagt): “En een roze trui?” James: “Dat ge vooral van mij moet blijven.”

Kantelmomenten

De aflevering start gezapig met Danira die schijnbaar nog niet echt op dreef is, maar eigenlijk perfect weet hoe ze deze quiz avond na avond kan overleven.

Recordjaagster Tine Embrechts lijkt het goed te doen, maar verliest in de belangrijke fotoronde veel tijd. De drie kandidaten hebben haast een gelijke score.

In de filmpjesronde wordt zowaar een sportfragment getoond. Over de Ronde van Vlaanderen. Riadh scoort goed. Het venijn zit dan weer helemaal in de staart. Na het fragment over het ontslag van Wouter Beke, waarin Tine 40 seconden cadeau geeft aan Danira, maakt Danira het simpel af met vier goede antwoorden na het ‘Elvis’-filmfragment.

In de finale is Tine geen partij voor Riadh. Met zes goede antwoorden op evenveel vragen, kan je nooit winnen. Al verknalt Riadh het bijna door tactisch te blunderen. Hij overleeft zijn blunder.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Danira Bouhkriss 364 sec.

2. Tine Embrechts 279 sec.

3. Riadh Bahri 263 sec.

De stand

1. Bart Cannaerts: 17 deelnames, 9 overwinningen, 7 finales gewonnen, 1 finale verloren

2. Danira Boukhriss: 6 deelnames, 3 overwinningen, 3 finales gewonnen

3. Jonas Geirnaert: 5 deelnames, 2 overwinningen, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

4. Liesbeth Van Impe: 4 deelnames, 3 overwinningen, 1 finale verloren

5. Delphine Lecompte: 4 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

6. Jelle Cleymans: 4 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

7. Lotte Vanwezemael: 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

8. Gilles Van Bouwel: 3 deelnames, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

9. Eva De Roo: 3 deelnames, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

10. Olga Leyers: 3 deelnames, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

11. Riadh Bahri: 2 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen

12. Tine Embrechts: 1 deelname, 1 finale verloren

Nieuwkomer

Merol (31)

Deelname 2021

9 deelnames, 2 overwinningen

Stijlvolste dassendraagster

