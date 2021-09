James Cooke neemt deel aan het tweede seizoen van ‘Over De Oceaan’

TV Wetstraat­jour­na­lis­te Goedele Devroy wordt nieuwe leading lady van ‘Villa Politica’

5 september Vanaf donderdag 23 september neemt wetstraatjournaliste Goedele Devroy (53) in ‘Villa Politica’ de fakkel over van Linda De Win. Dat maakte ze zonet bekend in de ‘De Zevende Dag’. Goedele maakt sinds 2004 deel uit van de politieke redactie van VRT NWS, waarvoor ze geregeld verslag uitbrengt vanuit de Wetstraat.