James Cooke loopt naakt rond de studio van ‘De Cooke & Verhulst Show’

Showbizz Leah Thys (75) mag ziekenhuis verlaten na coronabe­smet­ting

8 mei Opsteker in droevige tijden voor Leah Thys (75). Vorige week verloor de ‘Thuis’-actrice haar echtgenoot, Jos De Man (88), aan corona en belandde ze ook zelf in het ziekenhuis met een zware coronabesmetting, maar ondertussen heeft ze het ziekenhuis mogen verlaten en is ze aan de beterhand, zo meldt VRT NWS.