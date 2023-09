James Cooke krijgt in ‘Extreme Makeover’ een taak ‘met een luchtje aan’: “Niet overgeven!”

TV ‘Extreme Makeover’ helpt terminaal zieke Jean Pierre: “De dokters gaven me nog vijf tot zeven maanden, ik was uitbehan­deld”

James Cooke en zijn hulptroepen pakken deze week in ‘Extreme Makeover Vlaanderen’ de woning van Jean Pierre Moscatelli (58) en zijn gezin aan. En alle hulp is welkom, want Jean Pierre heeft nierkanker. Duizenden euro’s aan bouwmateriaal stond klaar toen hij de terminale diagnose kreeg. Hoe hij, zijn drie kinderen en zijn jonge vrouw Sharon omgaan met het onvermijdelijke, vertelt hij in ‘Dag Allemaal’.