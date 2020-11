James Cooke in de rouw om getuige uit docureeks ‘Leef!’: “Zo blij dat ik Wouter vóór zijn dood nog een testament heb kunnen geven”

In het aangrijpende ‘Leef!’ trekt James Cooke op met mensen die in de laatste fase van hun leven zitten. Een van hen was Wouter Droesbeke, een muzikant uit het West-Vlaamse Proven die vorige week is overleden. Toen Wouter vorig jaar ongeneeslijk ziek bleek nadat uitgezaaide longkanker was vastgesteld, richtte hij nog de blue grassband ‘Texas Café’ op. Twee maanden geleden gaven ze hun laatste concert voor vrienden en familie en namen ze een album op. “Ik ben blij dat ik het nog heb kunnen kopen vóór zijn dood”, aldus James. “Ik ga nog veel kunnen terugdenken aan Wouter wanneer zijn muziek door de kamer knalt.” Dat zegt hij in Dag Allemaal.

Niet loslaten

James wist dat het hard berg-af ging met Wouter. “Na de opnamen van ‘Leef!’ ben ik contact blijven houden met zijn vrouw Krista”, zegt hij. “Ik denk dat dat ook normaal is. Ik kruip in die mensen hun leven en kan dat niet zomaar loslaten eens het programma is ingeblikt. Ik ben ook maar een mens van vlees en bloed. Iedere ochtend liet Krista mij weten hoe de nachten van Wouter waren geweest, en dat was de laatste tijd helaas niet goed. Toen uiteindelijk het bericht kwam dat Wouter er niet meer was, ben ik dus niet geschrokken.”

Volledig scherm Wouter Droesbeke. © RV

James heeft Wouter wel nog enkele weken voor zijn dood kunnen bezoeken. “Ik heb hem toen een stukje laten zien van het portret dat we van hem hebben gemaakt”, aldus James. “Ik vind het belangrijk dat de mensen die wij volgen zien hoe wij hen in beeld brengen. Want daar draait ‘Leef!’ om: wij maken mooie portretten voor de mensen die achterblijven. Wouter was heel content met wat hij zag. Hij zei: ‘Voilà, dit is mijn testament voor alle mensen die niet bij mijn intieme afscheidsdienst kunnen zijn.’ Dat deed mij heel veel deugd.”

Passionele man

James zal zich Wouter als een passionele man herinneren. “Hij ging hartstochtelijk op in zijn muziek, zijn zonen en zijn vrouw Krista”, klinkt het. “Zij was zijn alles. De liefde spat van het scherm, dat heb ik nog maar zelden gezien. Zo jammer dat we in het leven afscheid moeten nemen van mooie mensen als Wouter. Natuurlijk heb ik een traan gelaten, van verdriet maar ook van plezier wanneer ik denk aan de fijne momenten die ik met hem heb gehad.”

Wanneer ‘Leef!’ wordt uitgezonden is nog niet bekend.

