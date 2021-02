James Cooke houdt het niet droog in de eerste aflevering van ‘Leef!’

In ‘Leef!’ delen mensen met James Cooke de laatste momenten uit hun leven. Dat James het moeilijk krijgt, is niet verwonderlijk want het zijn allen levensgenieters die weten dat ze binnenkort zullen sterven. Slechts twee van de mensen die we de volgende weken te zien krijgen, zijn nog in leven. Maandagavond maken we kennis met Dimitri. Hij heeft leukemie, is 39 jaar oud, getrouwd, vader van twee prachtige dochters en zot van auto’s. Dimi’s tijd is beperkt, maar dat houdt hem niet tegen om volop te ‘leven’! Dimitri leerde zijn vrouw 20 jaar geleden kennen en de klik was er meteen. James helpt hen hun eerste slow op Krezip te herbeleven.