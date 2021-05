James Cooke heeft een persoonlijke vraag voor Jan Jambon: “We zitten in dezelfde ‘huwelijksboot’”

“Ik heb toch nog een klein persoonlijk vraagje", klinkt het bij James Cooke. “Meneer Jambon. Ik zou trouwen deze zomer. Wat moet ik doen? Mag er gedanst worden?” Waarop Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) antwoordde: “Je zit in dezelfde huwelijksboot als ik. Ik had vorig jaar willen trouwen." En hij verklapte: “Wij gaan in augustus een burgerlijke trouw doen, pas later een dansfeest. Daar komen natuurlijk veel generaties bij elkaar." En om op de vraag van James te antwoorden: “Ik zeg niet dat het niet mogelijk gaat zijn in augustus, maar het is gewoon nog niet beslist."