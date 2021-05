James Cooke gaat bouwprogramma ‘Extreme Makeover Vlaanderen' presenteren

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Ik mag een nieuw televisieprogramma aankondigen dat ik mag presenteren”, verklapt James Cooke in ‘De Cooke & Verhulst Show’. “Ik ga ‘Extreme Makeover Vlaanderen’ presenteren. Dan gaan we mensen helpen die een zware tegenslag hebben gehad. En we helpen hen aan een nieuwe woning. Dat kan ook een nieuwe kans betekenen.”

Families met een hartverwarmend verhaal die een duwtje in de rug kunnen gebruiken - simpelweg omdat ze niet het geld, de mogelijkheid of de tijd hebben om hun huis om te toveren tot die perfecte droomwoning - kunnen binnenkort op de hulp rekenen van James Cooke en zijn experten van ‘Extreme Makeover Vlaanderen’. De grootste fans van het gezin en het ‘Extreme Makeover’-team werkt dag en nacht samen voor dat ene doel: het gezin in kwestie eindelijk hét geluk bezorgen dat ze verdienen door middel van een totale makeover van hun huis.

Trots

“Wat ben ik trots om het allergrootste verbouwprogramma ter wereld volgend jaar eindelijk ook naar Vlaanderen te kunnen brengen”, zegt programmadirecteur Annick Bongers. “TV-programma’s rond verbouwen, bouwen en wonen zijn al lang sterkhouders bij Play4, want elk nieuw seizoen van ‘Huizenjagers’ en ‘Blind Gekocht’ wordt enorm gesmaakt bij de kijkers. Met ‘Extreme Makeover Vlaanderen’ gaan we bewust verder op dat elan, en gaan we zelfs nog een stapje verder in make-overs van huizen. Dit nieuwe programma - dat in het buitenland al zijn succes heeft bewezen – past in Vlaanderen perfect bij Play4", klinkt het. “Ik ben er nog meer van overtuigd dat dit in- en aangrijpende verbouwprogramma spraakmakend zal worden door het enthousiasme én warme hart van James Cooke als ideale gastheer. Elke aflevering wordt in heel veel verschillende hoeken en streken van Vlaanderen voor een hele groep vrienden, familieleden en buurtbewoners een ongeziene en emotionele race tegen de klok. Dit is opnieuw een programma voor het hele gezin, want zowel jong als oud zal iedere keer weer het verrassende resultaat van James’ extreme verbouwing willen zien.”

Beste realityprogramma

Internationaal is het programma ‘Extreme Makeover Home Edition’ al een gigantisch succes. De reeks was al in 13 landen te zien: van Amerika en Brazilië tot in Roemenië. In Amerika zijn ze inmiddels al aan hun tiende seizoen toe, en het programma haalde op zijn piekmoment maar liefst 16 miljoen kijkers. De twee Emmy awards voor ‘beste reality programma’ vormen de Amerikaanse cherry on the cake en onderstrepen het succes van het verbouwprogramma bij uitstek.

James is daarvoor nog op zoek naar geschikte kandidaten. Inschrijven kan via GoPlay.be/inschrijven