James Cooke danst met man in feestspecial ‘Dancing With the Stars’: “Gek dat ik daar anno 2021 nog een primeur mee te pakken heb”

TVVoor het eerst in de geschiedenis van ‘Dancing With the Stars’ walsen er straks twee heren over uw scherm. Na man-manchoreo’s in Italië, Denemarken, Ierland, Frankrijk, Australië en Amerika, gooit James Cooke zich in de armen van profdanser Frank Zegels. Die laatste vond het wel even wennen: “Je voelt andere vormen dan diegene die je gewoon bent.” James’ verloofde Dorian is alvast fan: “Het was geen voorwaarde van Dorian dat ik aan een hetero gekoppeld moest worden, hij wil gewoon dat ik me amuseer.”