Jaimie uit ‘Down the Road’ maakt zijn acteerdebuut in ‘Chantal’: “Rik Verheye hielp me aan deze rol”

De wereld van Nanoe VIDEO. Achter de schermen bij meesteres Laura (24): “Per maand verdien ik tot 40.000 euro met mijn job”

Zweepjes, tepelklemmen, chokers, ball gags,...sinds de Fifty Shades-hype is BDSM (de verzamelnaam voor bondage, discipline, submissie en masochisme, nvdr.) bespreekbaarder geworden in de slaapkamer. In de zesde aflevering van de HLN Original ‘De Wereld van Nanoe’ zijn we te gast bij Meesteres Laura (24), die naar eigen zeggen “tussen de 20.000 en 40.000 euro per maand verdient” met BDSM.

7 oktober