Jagen op Sergio & Sam Gooris, en het debuut van Eva De Roo: dit kan u vanavond op tv bekijken

TV Caroline Maes emotioneel na nieuwe exit in ‘Familie’: “Het zijn er te veel”

Niet alleen voor de fans is het vertrek van Vincent Banić (34) uit ‘Familie’ een zware klap, ook voor Caroline Maes (46), die zijn halfzus speelt in de VTM-soap. Ze reageert dan ook bijzonder emotioneel in een interview met Jarne. “Ik kon geen afscheid nemen. Hij was echt mijn maatje op de set”, vertelt ze. Na het ontslag van onder meer Gunther Levi en Martine Jonckheere verdwijnt opnieuw een hoofdpersonage. “Het is gewoon te veel”, zucht Caroline. En ook of haar Niko de boksmatch uit de seizoensfinale overleeft, is nog onduidelijk. “Toen we het script binnenkregen, zijn we meteen naar de producers gelopen om te horen hoe het verder zou gaan”, vertelt ze in een nieuwe Showbits.

30 augustus