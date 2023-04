Jada uit ‘Alloo SEXpliciet’: “Zonder die pesterijen was ik nooit in de seksindustrie gaan werken”

TVIn ‘Alloo SEXpliciet’ neemt Luk Alloo Jada mee naar haar vroegere middelbare school. Daar werd ze jarenlang enorm gepest, vertelt ze. Klasgenootjes lachten haar uit, schreven brieven naar haar en noemden haar ‘peerdemuille’ of ‘puistenkop’. Zonder die pesterijen had haar leven er helemaal anders uitgezien, zegt ze. “Dan was ik waarschijnlijk nu al getrouwd geweest, en had ik niets in de seksindustrie gedaan. Dan had ik me meer opengesteld voor anderen en was ik niet zo bezig geweest met plastische chirurgie. En dan was ik waarschijnlijk al mama geweest. Maar of mij dat uiteindelijk gelukkiger had gemaakt? Dat weet ik ook niet.”