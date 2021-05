Jacques Vermeire wil met zijn kinderen het podium op: "Ze moeten opbrengen, hé!”

TV Opnames vierde (en laatste?) seizoen ‘Dertigers' gaan donderdag van start: “Het pad van Tinne en Bart blijft hobbelig”

9:23 Pech voor de fans van Eén-reeks ‘Dertigers’: donderdag is het alweer de laatste aflevering van het derde seizoen. Maar er is ook goed nieuws, want de opnames van het vierde seizoen beginnen diezelfde dag. Al zou het dat meteen het allerlaatste zijn.