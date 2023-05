Jacques Vermeire trekt zelf stekker uit ‘De Vermeires’: “Geen zin meer in al die kritiek”

“Ik heb er zelf de stekker uitgetrokken”, klonk het bij de voorstelling van zijn nieuwe zaalshow ‘2.0' aan de zijde van Luc Verschueren. De reden daarvoor is simpel. “Er kwam heel wat kritiek en ik heb geen zin meer me daar aan bloot te stellen.”

Nog voor er één minuut van de docusoap op antenne kwam, was er inderdaad al veel kritiek. Voor op sociale media. “Dit was het druppeltje wat ik nodig had om mijn tv-abonnement op te zeggen”, zegt iemand online. En ook: “Ik denk dat ik mijn tv ga inruilen voor een aquarium.” Of: “Te veel is te veel.” Een andere tv-kijker zegt: “Stop nu eens met die BV’s altijd te promoten. Beter ook stoppen met ‘De Planckaerts’ en al zeker met ‘De Verhulstjes’. Als VTM niks anders meer kan maken dan ‘De Vermeires’ zijn ze zeer laag gevallen.” En nog ­iemand vindt: “Daar zat Vlaanderen echt op te wachten, weeral een zeverprogramma over een familie die haar privacy zomaar te grabbel gooit in ruil voor grof geld.”

Oogkleppen

Jacques Vermeire counterde meteen die negatieve commentaar: “Blijkbaar zit hier heel veel volk op te wachten als je de reacties op onze TikTok-filmpjes ziet. En nu doen we gewoon hetzelfde, maar op tv”, aldus Jacques.

Eens op antenne stopte de kritiek niet. Echt spannende avonturen beleefde de familie niet. Het was hooguit een mooie guilty pleasure. Ook Julie verdedigde zich. “Ik lees die kritiek niet. Vroeger had ik dat wel gedaan. Papa heeft me gelukkig goed advies gegeven: “Oogkleppen, Julie!” Nu zit ik in de fase dat ik mij niets meer aantrek van zure mensen”, aldus Julie.

Comeback van Eva Pauwels

Naar de passage van Eva Pauwels (46), de veelgeplaagde ex-vrouw van Jacques, werd wel reikhalzend uitgekeken. De mama van Julie en Maxime maakt haar opwachting in precies één aflevering. En ze was zelf heel blij met die vernieuwde aandacht. “Julie wilde voor de reeks graag samen met me langsgaan bij mijn grootmoeder die intussen 97 werd. Dat hebben we gedaan en dat was erg prettig, maar wel even aanpassen. Ik heb altijd graag voor de camera’s gestaan. Maar alles tien keer opnieuw? Het leek net vroeger”, vertelde ze daarover in ‘Dag Allemaal’.

Zo leek ze wel opnieuw deel uit te maken van het gezin. “Dat weet ik niet. Ik heb verkeerde keuzes gemaakt en daardoor veel gemist. Ik ben intussen vier jaar nuchter en heb heel hard gevochten, maar durf nu eindelijk weer zeggen dat het goed met me gaat. Ik mis de alcohol ook niet. Ik weet nu wel sowieso dat er hard gelachen zal worden. Over Julie heb ik het al gehad. Da’s een flapuit, net als ik. Maar ik kijk vooral uit naar Maxime. Hij was altijd eerder terughoudend en een beetje gesloten. Maar als ik ‘De Verhulstjes’ zie en de gesprekken tussen Gert en Viktor, zie ik diezelfde dynamiek tussen Jacques en hem”, aldus Eva nog in ‘Dag Allemaal’.

Kijkcijfers

‘De Vermeires’ startten live met 560.000 nieuwsgierigen. Maar daar bleven een week later ‘slechts’ 398.000 van over. Daarna flakkerde de belangstelling niet echt meer op en duikelde het programma uit de top 20 van de kijkcijfers. Vanaf dan leek de docusoap ten dode opgeschreven. De vraag of er een tweede seizoen kwam, werd telkens professioneel ontweken. “Ik weet het zelf ook nog niet. Wij vonden het alleszins heel leuk om te maken. Het was leuk om dingen samen met de familie te doen. Maar of er een tweede seizoen komt, hangt af van VTM”, vertelde Julie vorige maand in HLN Showbits. Maar nu is het dus Jacques zelf die past voor een vervolg.

Geen tv-show meer dus, maar wie hem op het podium wil zien, kan voor tickets en info terecht op www.jacquesvermeire.be

