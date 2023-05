Jacques Vermeire stopt met ‘De Vermeires’

tv Subtiel en raadselach­tig, toch werd Comfort ontmaskerd als ‘De Mol’: “Eén van de strafste mollen in de geschiede­nis van het programma”

De genadeloze, negen weken durende zoektocht naar de ware identiteit van ‘De mol’ is met een ferme verrassing geëindigd. Wie was uiteindelijk de saboteur van de groep? Twee op de drie kijkers zaten ernaast, want in de polls met verdachten verdeelden Lancelot, Comfort en Toos mooi de procenten. In het programma zaten de twee laatste deelnemers de mol wel flink op de hielen. De verliezer miste uiteindelijk maar een paar details en greep zo naast de groepspot van 27.320 euro. Onze man analyseert nog een laatste keer waarop u moest letten tijdens de ontmaskering van ‘De mol’.