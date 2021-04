Jacques Vermeire op roadtrip met dochter Julie in nieuw programma Play4

In ‘Hit The Road Jacques’ gaat Jacques Vermeire samen met zijn dochter Julie op roadtrip, die meer te weten wil komen over het leven en het werk van haar vader. Het merendeel van zijn leven en carrière speelde zich uiteraard voor haar geboorte af. Samen - Julie achter het stuur, Jacques ernaast - doorkruisen ze het hele land en ontdekken ze plaatsen die de voorbije zeventig jaar een rol hebben gespeeld in het leven van haar vader.

Begin januari waren Julie en Jacques al eens samen te zien in de show naar aanleiding van 30 jaar Samson. “Doordat jij erbij was, voelde ik me veilig”, vertelde Julie daar al over. “Want ik was eerlijk gezegd erg zenuwachtig, bang zelfs, omdat ik dingen moest doen die ik nog nooit had gedaan. Live zingen bijvoorbeeld.” En Jacques, die was vooral heel fier: “Ik ben echt trots op jou. Veel artiesten zeggen dat hun ouders dat nooit over hun lippen kregen en dat net dát hen heeft gemaakt tot wat ze zijn, maar ik vind dat heel vreemd.” Samen dingen doen stond dus hoog op hun verlanglijstje, liet Julie weten: “Ik heb jou zo graag, papa, en ik vind het echt leuk om al die dingen samen met jou te doen.” Dat belooft dus goed nieuws voor ‘Hit The Road Jacques’.