Jacques Vermeire of Axel Daeseleire: wie heeft de beste neus voor gouden zaken in ‘Eenmaal Andermaal’?

TVJacques Vermeire en Axel Daeseleire. Twee verschillende persoonlijkheden met één gezamenlijke passie voor kunst en antiek. De ene is een verwoed verzamelaar, de andere een rasechte kunstliefhebber. Die passies gooien ze vanaf woensdag 10 november om 20.40 uur in de strijd in het gloednieuwe VTM-programma ‘Eenmaal Andermaal’. In een spannende zoektocht dagen Jacques en Axel elkaar uit om unieke stukken op de kop te tikken en met de hoogste meerwaarde door te verkopen. Een competitie op het scherpst van de snee, doorspekt met een stevige dosis humor.

In ‘Eenmaal Andermaal’ vormen Jacques Vermeire en Axel Daeseleire elke week een duo met een andere bekende Vlaming. Met een startkapitaal van 750 euro schuimen ze rommelmarkten, brocanterieën, vintage winkels en antiquairs af op zoek naar unieke stukken. En dat telkens in een andere grootstad: van Antwerpen en Brugge tot Brussel, Tongeren, Gent en Kortrijk. Hun zoektocht leidt tot onverwachte ontmoetingen, waarop kleine en grote verhalen van (on)bekend Vlaanderen naar boven komen. De goederen die Jacques en Axel op de kop tikken worden nadien in een atelier gepimpt, waarna ze op een veiling worden verkocht. Wie op het einde van de reeks de hoogste meerwaarde heeft gecreëerd, is de winnaar. Maar het mag nu al duidelijk zijn dat geen van beiden zich zomaar gewonnen zal geven. En dát zal de andere geweten hebben… Axel of Jacques: wie heeft de beste neus voor gouden zaken?

“Misschien word ik binnenkort een handelaar in fijne collecties”, lacht Jacques Vermeire. “Misschien word ik eindelijk rijk. (lacht) Kijkers gaan hun schatten op zolder immers aan mij komen aanbieden, want niet Axel Daeseleire, maar Jacques Vermeire is de echte expert in fijne rommelwaren. Allee, dat hoop ik dan toch. Verzamelen is mijn passie, art deco mijn dada en rommelmarkten afschuimen doe ik heel graag en zo vaak als mogelijk. Dus ja, ik hoop met dit programma ook een beetje een onderbelichte kant van mij te laten zien.”

“Dit is koren op mijn molen: de fascinatie voor kunst, antiek en schoonheid in het algemeen kreeg ik als kind al heel fanatiek mee”, aldus Axel Daeseleire. “Het is mijn hele leven lang de motor geweest van mijn bestaan. Niet alleen schuim ik heel regelmatig rommel- en antiekbeurzen af, veilingen zijn voor mij nét geen verslaving. Meer dan een passie is het een noodzaak en dat hoop ik met vele anderen te kunnen delen in ‘Eenmaal Andermaal’. Maar het is wel een wedstrijd. En ik wil winnen, hé, meneer Vermeire. Succes, je zal het nodig hebben!”

‘Eenmaal Andermaal’, vanaf woensdag 10 november om 20.40 uur bij VTM.