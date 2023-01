Jacques Vermeire en Axel Daeseleire zoeken vanaf 2 februari opnieuw naar verborgen schatten in ‘Eenmaal andermaal’

TV “Zet misschien eerst even het gas uit”: opening visserij wordt in ‘De Code van Coppens’ gevierd met explosie

‘De Code van Coppens’ stond zondagavond helemaal in het thema van vissers. De broertjes Coppens openden een eigen visserij, aan de BV’s om dat te vieren met een gepaste explosie. Al toonden ze zich niet allemaal even enthousiast over het thema van de avond. “Ik heb één keer in mijn leven dolfijnen gezien. En erop gekotst.”

16 januari