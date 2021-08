Jacques en Axel schuimen rommelmarkten af en Hanne en Marthe zoeken een nieuw K3-lid: dit zie je dit najaar op VTM

DIT IS NIEUW OP VTM (exacte startdata worden later aangekondigd)

‘K2 zoekt K3'

Vlaanderen en Nederland leven mee met de meest spraakmakende zoektocht van het jaar: die naar een nieuw K3’tje. Dat hoeft voor het eerst niet noodzakelijk een meisje te zijn. Kürt Rogiers en de Nederlandse Tooske Ragas leiden de grote show in goede banen. Het wordt spannender dan ooit. Want nog vóór de kandidaten voor de 100-koppige publieksjury staan, moeten ze eerst 2 professionele jury’s trotseren. Natalia en zangeres Samantha Steenwijk beoordelen in de hoor-jury het zangtalent, Ingeborg en de flamboyante Gordon gaan in de zie-jury op zoek naar de K3-factor. Wie mag z’n leven dankzij K2 zoekt K3 compleet omgooien en is meteen zeker van een blitzcarrière?

‘The Best Of’

Vlaanderen kiest de top vijf van hún muzikale iconen: De Kreuners, Natalia, Dimitri Vegas & Like Mike, Raymond van het Groenewoud, Axelle Red, De Mens, Urbanus en Gorki. Zij worden verrast met een uniek privéconcert van meer dan 40 collega-artiesten van eigen bodem. In de eerste aflevering staan De Kreuners centraal.

‘De Sterkste Handen’

Volledig scherm Natalia en Sergio presenteren 'De Sterkste Handen'. © VTM

De onzichtbare helden van onze samenleving tonen dit najaar hoe straf ze écht zijn in ‘De Sterkste Handen’. In deze ruige wedstrijd gaan 10 hardwerkende Vlamingen, die dag in dag uit ons land draaiende houden met hun sterke handen, de strijd aan met elkaar. Ze worden door het ijzersterke presentatieduo Natalia en Sergio Quisquater getest op kracht, behendigheid, mentale weerbaarheid en vooral op uithoudingsvermogen. Zowel in ploegen als in een individuele competitie zoeken een havenarbeidster, verhuizer, vloerder, spoorwegarbeider, ramenwasser, magazijnier, hoofdinspecteur, bouwvakster, arbeider en een productiearbeider hun limieten op.

‘Red Light’

Drie vrouwen raken verstrikt in de wereld van mensensmokkel, prostitutie en uitbuiting in Antwerpen en Amsterdam. Vanuit volledig verschillende werelden raken de levens van deze dames gaandeweg met elkaar verweven en komen ze tot het besef dat ze elkaar nodig hebben om te overleven. In ‘Red Light’, nu al te zien op Streamz, verzamelt de strafste cast van de Lage Landen, met naast hoofdrolspeelsters Maaike Neuville, Halina Reijn en Carice van Houten ook grote namen zoals Geert Van Rampelberg en Koen De Bouw. De Vlaamse topdramareeks sleepte al verschillende prijzen in de wacht op internationale filmfestivals.

‘De Bende van Jan de Lichte’

Vlaanderen, 18de eeuw. Het arme volk wordt onderdrukt door de zoveelste bezetter. De struikrover Jan de Lichte (Matteo Simoni) en zijn kompaan (Stef Aerts) vormen een roversbende, die al plunderend een bloedig spoor door Vlaanderen trekt. Ze overvallen postkoetsen en kastelen en verdelen hun buit onder de armen. Zo groeit Jan de Lichte tegen wil en dank uit tot een volksheld. De Vlaamse Robin Hood is dit najaar te zien op VTM, en nu al op Streamz.

‘Welkom in de familie’

Volledig scherm Julie Van den Steen leidt 'Welkom in de familie' in goede banen. © VTM

Van de ene dag op de andere wakker worden in een onbekend huis, bij een onbekend gezin. In ‘Welkom in de Familie’ krijgen onbekende Vlamingen de kans om een totaal ander leven te leiden. Daar kunnen ze een stevige geldprijs aan overhouden. Julie Van den Steen plukt de kandidaat uit zijn leven en dropt hem in een onbekend gezin om er een week lang de plek van één familielid in te nemen. In bed, op het werk, tijdens de hobby’s... De kandidaat keert het hele huishouden binnenstebuiten om zoveel mogelijk te weten te komen over het ontbrekende familielid en dan de juiste man of vrouw uit de line-up te halen.

Luk Alloo domineert zendschema met ‘Alloo Live’ én ‘Alloo bij de Verkeerspolitie’

Volledig scherm Luk Alloo. © VTM

Schuilt achter elke deur écht een verhaal? Dat zoekt Luk Alloo uit in ‘Alloo Live’. De reportagemaker gaat van deur tot deur in een straat in Vlaanderen en valt binnen bij wie er woont en leeft. Alles gebeurt live, op het moment zélf. Een unicum in Vlaanderen. Daarnaast is er ook ‘Alloo bij de Verkeerspolitie’. Na jarenlang meerijden met de federale wegpolitie is Alloo nu te zien op nationale en gewestelijke verbindingswegen waar hij een nieuw arsenaal aan overtredingen te zien krijgt: te snel rijden in de bebouwde kom, foutparkeerders, opgedreven brommertjes,…

‘Eenmaal andermaal’

Volledig scherm Jacques Vermeire en Axel Daesleire zijn de gezichten van 'Eenmaal Andermaal'. © VTM

Axel en Jacques, allebei liefhebbers van antiek en kunst, vormen elke week een duo met een andere bekende Vlaming. Met een startkapitaal van 750 euro schuimen ze rommelmarkten, brocanterieën, vintage winkels en antiquairs af op zoek naar unieke stukken. Die stukken worden in een atelier gepimpt waarna ze op een veiling worden verkocht. Wie op het einde van de reeks de hoogste meerwaarde heeft gecreëerd, is de winnaar. Axel of Jacques: wie heeft de beste neus voor gouden zaken? Je ziet het dit najaar in ‘Eenmaal Andermaal’.

‘Helden Van Hier: Politie Oostende’

Volledig scherm In een nieuwe 'Helden van Hier'-docureeks wordt de politie van Oostende gevolgd. © VTM

‘Helden Van Hier: Politie Oostende’ geeft een inkijk in het leven van de politie van de grootste kuststad van ons land. 179 straffe politiemannen en -vrouwen staan 24/7 paraat voor de inwoners, tweedeverblijvers en vele bezoekers van de koningin der badsteden. Gedurende meer dan honderd shifts volgden de actiecamera’s hun dagelijkse en soms levensgevaarlijke werkzaamheden. Van een wilde achtervolging tot een verhoor na een diefstal, een inval met getrokken wapens en de speurtocht naar een vermist kind.

DIT KEERT TERUG OP VTM

‘Camping Coppens - onze Zweedse zomer’

Exact één jaar geleden kondigden Staf Coppens en zijn gezin groot nieuws aan. Ze zouden hun hele hebben en houden naar Zweden verhuizen, om daar een eigen camping midden in de natuur te openen. Het - soms hobbelige - traject daar naartoe en de integratie van het gezin in een nieuw land werd het afgelopen voorjaar druk bekeken. Maar hoe hebben Staf en Monique hun eerste razend drukke zomer op Camp Grinsby beleefd? Dat toont het gezin in nieuwe afleveringen van ‘Camping Coppens’.

‘30 jaar Familie’

Op donderdag 30 december viert ‘Familie’ feest. Die dag blaast Vlaanderens langstlopende dagelijkse serie 30 kaarsjes uit. Een mijlpaal die heel wat verrassingen belooft en op zaterdag 29 januari 2022 wordt gevierd met een groot live spektakel in de Lotto Arena. In de aanloop naar de 30ste verjaardag zorgt Familie opnieuw voor een dagelijkse portie spanning en ontspanning. Zo wordt het nu al uitkijken naar de terugkeer van Jelle (Maarten Cop) en de introductie van Leon (Herbert Flack). Overleeft Quinten (Maxime De Winne) zijn marathon? Door wie werd Lars (Kürt Rogiers) ontvoerd? En hoe loopt de confrontatie tussen Jonas (David Cantens), Simon (Braam Verreth) en Stefanie (Jasmijn Van Hoof) af?

Daarnaast keren ook deze sterkhouders terug: ‘Cupido Ofzo’ - met Frances Lefebure als vervangster van Karen Damen -, ‘Axel Gaat Binnen’, ‘Snackmasters’, ‘Code van Coppens’, ‘Ze Zeggen Dat’, ‘Lisa’, ‘Viva Vermeire’, ‘Wat Een Jaar!’ en ‘Belgium’s Got Talent’. VTM brengt ook veel Rode Duivels, met de WK-voorronde tegen Estland in september en de UEFA Nations League vanaf oktober.

Deze ‘guilty pleasures’ zie je op VTM2: Volledig scherm Sam Gooris en kroost (Kelly Pfaff, Kenji, Shania,) gaan op vakantie voor 'Expeditie Gooris', een gloednieuw reisprogramma op VTM2. © VTM Blikvanger op het tweede VTM-kanaal is ‘Expeditie Gooris', waarin het gezin van Sam en Kelly op roadtrip trekt door Europa. In ‘Regi Academy’ gaat de Limburgse dj op zoek naar nieuw talent en vanaf volgende maandag zien we hoe Kathleen Aerts een guesthouse uit de grond probeert te stampen in ‘Villa Zuid-Afrika’. ‘Anouk Matton Privé’ biedt dan weer een exclusieve inkijk in haar glamourleven. Tot slot strijden in ‘BV darts’ negen bekende Vlamingen voor de titel ‘Dartskampioen 2021'. Verder keren ook deze programma’s terug op VTM2: ‘Waar voor je Geld?’, ‘Steenrijk Straatarm’, ‘Lady Truckers', ‘De Vuilste Jobs van Vlaanderen’ en ‘Ik vertrek uit Vlaanderen’. Met de ‘UEFA Champions League’ en de spannendste dartstoernooien is er ook een dubbele portie sport.

