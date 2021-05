Jacky Lafon eert 106-jarige Godelieve met ‘Non, je ne regrette rien’

Showbizz Hoe zou het nog zijn met actrice Marieke Dilles? “Na drie jaar ‘Vermist’ was het tijd voor iets anders”

18 mei Aandachtige kijkers van ‘Flikken Maastricht’ hadden haar misschien al gespot: Marieke Dilles (34), in haar eerste tv-rol sinds ze in 2016 stopte met ‘Vermist’. “Mijn personage heeft een serieuze impact op de hoofdverhaallijn”, verklaart Dilles, die ons in dit gesprek vertelt wat ze de afgelopen vijf jaar heeft gedaan. Ze heeft het ook over de verschillen tussen een Belgische en Nederlandse set en vertelt honderduit over het grootse cohousingproject waar ze is ingestapt. “‘Thuis’-actrice An Vanderstighelen gaat er ook wonen.”