JAAROVERZICHT. Een razende quizmaster, een twerkende beer en de bh van Miss België: dit waren de leukste tv-momenten van 2020

TV De hele wereld kijkt naar pikante Net­flix-reeks ‘Bridgerton’, maar de reacties zijn verdeeld: “Seks is één ding, verkrach­ting iets heel anders”

31 december Netflix heeft er sinds deze maand alweer een grote hit bij. ‘Bridgerton’, een historisch drama door de makers van ‘Grey’s Anatomy’, is zowel in ons land als in vele andere landen het best bekeken programma van het moment. Ondanks de hype krijgt de reeks echter gemengde reviews. Er zijn namelijk enorm veel pikante scènes, en historisch correct is het plaatje al helemaal niet. “We vinden het belangrijker om inclusief te zijn dan om gelijk te hebben.”