J.K. Rowling is ‘niet welkom’ bij langverwachte Harry Potter-reünie

Waarom het niet gek is dat er misschien een 'Harry Pot­ter'-reü­nie komt. Trendwat­cher: “We verlangen naar meer eenvoud, zekerheid en geluk”

Twintig jaar geleden ging de film ‘Harry Potter en de Steen der Wijzen’ in wereldpremière. Vandaag gaan er geruchten dat Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson en de andere Harry Potter-iconen gevraagd zijn voor een eenmalige show in de Warner Brothers Studio Tour in Londen. Dat die vraag er kwam is niet onlogisch, onder andere de ‘Friends’-reünie leerde ons al: we blijven graag in het verleden hangen. Maar is dat wel zo onschuldig als het lijkt? Trendwatcher Tom Palmaerts: “In denken dat het vroeger écht allemaal beter was, schuilt een groot gevaar.”

16 november