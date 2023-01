Iwein Segers vertelt Jeroen Meus over de dood van zijn broer: “Hij zei dat hij een zonneslag had, we tilden er niet zo zwaar aan”

TV ‘Cobra Kai’ krijgt zesde én laatste seizoen

“Strike first, strike hard, no mercy!” Er is goed én slecht nieuws voor de fans van de ‘Karate Kid’-spin-off ‘Cobra Kai’. De populaire serie krijgt een zesde seizoen, maar deze zal meteen ook de laatste zijn. Dat hebben de makers zelf bekendgemaakt in een open brief op sociale media.

23 januari