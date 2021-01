Italiaanse kennis opende Sid Van Oerle de ogen: “Door corona verloor ze de helft van haar familie”

TV Viv verklaart haar liefde en Amélie stuikt in elkaar: special van ‘Familie’ doet spanning stijgen

6:12 Een mix van grote emoties, intriges en drama stond vanavond centraal in de midseizoensspecial van ‘Familie’. Lars (Kürt Rogiers) triomfeerde in de dubbelaflevering en werd uitgeroepen tot CEO van Wolff & Bos. Maar daarnaast bleven er toch heel wat gebroken harten over...