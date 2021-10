Isolde Lasoen ontmoet vrouwelijk muziektalent in nieuw tv-programma ‘She’s Lost in Music’

In ‘She’s Lost in Music’ ontdekt Isolde Lasoen hoe zes jonge, getalenteerde muzikanten aan hun weg timmeren. Denk maar aan Meskerem Mees, Sylvie Kreusch, Stefanie Mannaerts (Brutus & Rumours), Justine Bourgeus (Tsar B), Tessa Dixson en Coely. Isolde is vooral benieuwd naar hoe deze jonge muzikanten het aanpakken. Hoe zijn ze in de muziekbusiness gerold? Wat willen ze uitstralen? Wat is voor hen belangrijk wanneer ze nadenken over hun muzikale identiteit? Waar twijfelen ze over? En is het anders voor de jongere generatie dan voor iemand die al meer dan 20 jaar in het vak zit? Op al deze vragen zoekt Lasoen straks een antwoord.