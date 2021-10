Is Steven Van Gucht geen vrijgezel meer? In ‘De Slimste Mens' geeft hij een dubbelzinnig antwoord

Celebrities Dave Chappelle wil gerust in gesprek gaan met trans personen: “Maar je moet mijn show helemaal bekijken”

Dave Chappelle (48) lag de afgelopen weken behoorlijk onder vuur. De komiek zou in z'n nieuwe show ‘The Closer’, te bekijken op Netflix, enkele transfobe opmerkingen gemaakt hebben. Daar kwam veel commentaar op, onder meer van transgender medewerkers van de streamingdienst. Die legden zelfs een tijdje het werk neer uit protest. Chappelle is op de hoogte van de kritiek, zegt hij in een nieuw filmpje op sociale media. “Maar het klopt niet dat ik niet wilde praten.”

